Im Landauer Ostpark hat die Sanierung des völlig verschlammten und ökologisch nahezu toten Schwanenweihers begonnen. Die Karlsruher Berufsfischerei Kuhn hat von einem Boot aus mit Elektrokeschern die noch verbliebenen Fische gefangen. Einheimische Arten wie Rotfedern, Rotaugen und Barsch werden vom Angelsportverein Ottersheim in dessen Vereinsgewässer Bärensee ausgesetzt. Nicht einheimische Arten wie der Blaubandbärbling dürfen nach Angaben von Umweltdezernent Lukas Hartmann nicht umgesetzt werden. Sie sollen daher dem Reptilium in Landau als Tierfutter zur Verfügung gestellt werden. Der Fischbesatz insgesamt war äußerst gering, was vermutlich an einem großen Fischsterben im Sommer 2019 liegt, als der Weiher umgekippt war.