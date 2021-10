Die Ausstellung „Unsere Heimat. Schätze des Landes Rheinland-Pfalz“ ist nur noch dieses Wochenende im Kreishaus SÜW zu sehen: am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regel.

Die Wanderausstellung der Generaldirektion Kulturelles Erbe zeigt verschiedene, teils ungewöhnliche Objekte aus der Geschichte des Landes. In den Begleittexten kommen Bürgerinnen und Bürger zu Wort mit ihrem Begriff von Heimat. Auch Landrat Dietmar Seefeldt und die frühere Kreisbeigeordnete Marlies Meyring sind so präsent. Für Seefeldt bedeutet Heimat der Wald, für Meyring ist es der Trifels. Die Ausstellung zeigt, dass kulturelles Erbe verbindet und Heimat schafft. Heimat wird in der Schau als offenes Konzept verstanden. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe erklärt das Konzept so: „Heimat kann ein Ort sein, eine Region oder ein kleines Waldstück – Heimat kann Sprache sein, ein Stück Sehnsucht oder ein Wiedersehen. Der Bäcker an der Ecke, die Silhouette einer Stadt oder das Hinweisschild an der Autobahn auf ein besonderes Baudenkmal, eine typische Landschaft oder eine außergewöhnliche Kulturstätte. Heimat ist so viel, für jeden etwas anderes und vor allem so alt wie die Menschheit.“