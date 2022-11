Bei der Gemeinschaftsausstellung in der Artgalerie am Schloss in Bad Bergzabern mit den Künstlerinnen Margot Lied (Landau), Marion Knoblauch (Wörth) und Erika Trauth (Westheim) mit dem Titel „Abstraktionen“ liest die Künstlerin Frigga Pfirrmann am Sonntag, 13. November, Texte zur Pogromnacht. Die Lesung beginnt um 14 Uhr, teilt die Südpfälzische Kunstgilde mit. Die Künstlerinnen sind anwesend und stehen für interessante Gespräche zur Verfügung. Die Ausstellung in der Artgalerie in der Schlossgasse 3 ist bis zum 27. November zu besichtigen, und zwar freitags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 15 Uhr bis 18 Uhr.