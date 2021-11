Besinnliches, Amüsantes und Schräges trägt der bekannte TV-Moderator Martin Seidler bei seiner vorweihnachtlichen Lesung am Samstag, 4. Dezember, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Arzheim vor. Unter dem Titel „Weihnachten – einmal anders“ will der Verein Tante Emma Arzheim mit dieser Veranstaltung seine Gäste auf den zweiten Advent einstimmen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Weitere weihnachtliche Veranstaltungen des Vereins sind eine Weihnachtstombola (Losverkauf ab 1. Dezember im Laden), ein Adventsfenster mit Gewinnauslosung (11. Dezember ab 17 Uhr beim Laden) sowie ein kleiner Weihnachtsmarkt in Tante Emmas Wohnzimmer (13. bis 19. Dezember).

Info



info@tante-emma-arzheim.de