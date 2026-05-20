Unterwegs sein und dabei Geschichten hören – das ist die Idee, die hinter einem Vorlesespaziergang steckt. Das Team der Gemeindebücherei in Klingenmünster will ausprobieren, ob jüngere und ältere Teilnehmer Spaß an dieser Art von Lesegenuss haben. Unterstützt wird es dabei vom Bürgerverein. Die Vorlesetour zum Thema Dorfgeschichten ist für Freitag, 29. Mai, geplant und beginnt um 16 Uhr am Zimmerplatz in der Dorfmitte. An vier verschiedenen Orten werden dann kurze Texte vorgelesen, zweimal für Kinder und zweimal eher für erwachsene Spaziergänger. Die Route ist barrierefrei, zum Teil sind Sitzgelegenheiten vorhanden. Die letzte Station wird etwa um 17.30 Uhr erreicht und befindet sich im Rathaushof, also in Melis Eiscafé. Dort können die Teilnehmer sich stärken oder gleich in die Gemeindebücherei nebenan gehen, die an diesem Tag etwas länger geöffnet ist. Schließlich soll der kostenlose Spaziergang auch eine Werbung fürs Lesen und Vorlesen sein.