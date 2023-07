Die Stadtbücherei ruft vom 10. Juli bis 10. September in Annweiler einen Lesesommer aus und verspricht Spaß und Abenteuer. Angesprochen sind Bücherwürmer und Leseratten von 6 bis 16 Jahren. Die Initiative geht vom Land aus. Es sollen das Lesen bei Kindern und Jugendlichen gefördert und ihre Fantasie beflügelt werden. Interessenten können sich anmelden. Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel in den Lesepass. Ziel ist es, möglichst viele Stempel zu sammeln, aber mindestens drei, um am Aktionsende tolle Preise zu gewinnen. Anmeldungen sind in der Stadtbücherei zu den regulären Öffnungszeiten möglich.