Südpfalz RHEINPFALZ Plus Artikel Leserfotos der Woche: Wie die Pfälzer Natur seltsame Blüten treibt

„Zum Frühlingszauber zählt für mich die Pusteblume“, schreibt uns Peter Bast zu seinem Foto. Zuerst leuchteten sie in gelber Far
»Zum Frühlingszauber zählt für mich die Pusteblume«, schreibt uns Peter Bast zu seinem Foto. Zuerst leuchteten sie in gelber Farbe überall im Feld und in den Weinbergen und stellten überhaupt keine Ansprüche, bemerkt er. Danach verwandelten sie sich zu einem richtigen Kunstobjekt. Und das hat ihn gleich dazu verleitet, diese künstlerische Nahaufnahme zu machen. »Ein Wunder der Natur! «, findet der Leser.

Schneeweiß im Lenz, Beutefang im Garten und vergänglicher Frühlingszauber bestimmen die Leserfotos in der Südpfalz im April. Nun suchen wir Ihre schönsten Heimat-Bilder.

Erst leuchtend gelb, dann fast ein Kunstobjekt in ihrer Vergänglichkeit: „Zum Frühlingszauber zählt für mich die Pusteblume“, schreibt Peter Bast zu seinem Bild. Ein vertrauter Frühlingsbote zeigt sich hier von seiner besonders zarten Seite. Diesen stillen Gruß kürte die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“.

Nun sind wir auf weitere tolle Fotos aus der Südpfalz von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im wetterlaunigen April.

Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.

»Abendstimmung im Frühjahr«, betitelt Michael Oexner sein Bild. Die grandiose Aufnahme entstand zwischen Gommersheim und Böbinge
„Abendstimmung im Frühjahr“, betitelt Michael Oexner sein Bild. Die grandiose Aufnahme entstand zwischen Gommersheim und Böbingen.
»Schneeweiße Blütenpracht« entdeckte Beate Brunner am Weintorkreisel in Schweigen.
„Schneeweiße Blütenpracht“ entdeckte Beate Brunner am Weintorkreisel in Schweigen.
Diesen Sperber entdeckte Inge Keller im Garten – just, als er einen Spatz erbeutete und mit diesem in seinen Fängen auf dem Rase
Diesen Sperber entdeckte Inge Keller im Garten – just, als er einen Spatz erbeutete und mit diesem in seinen Fängen auf dem Rasen landete. „Mit vorsichtigen und langsamen Bewegungen konnte ich die Fotokamera greifen und einen Schnappschuss machen“, berichtet ihr Mann. „Bei uns lebt eine ausreichend große Population von Hausspatzen, sodass ein einzelner Verlust zu verschmerzen ist“, befindet er. Außerdem sei dies ja der Lauf des Lebens in der Natur.

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Teilnahme

Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.

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