Schneeweiß im Lenz, Beutefang im Garten und vergänglicher Frühlingszauber bestimmen die Leserfotos in der Südpfalz im April. Nun suchen wir Ihre schönsten Heimat-Bilder.

Erst leuchtend gelb, dann fast ein Kunstobjekt in ihrer Vergänglichkeit: „Zum Frühlingszauber zählt für mich die Pusteblume“, schreibt Peter Bast zu seinem Bild. Ein vertrauter Frühlingsbote zeigt sich hier von seiner besonders zarten Seite. Diesen stillen Gruß kürte die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“.

Nun sind wir auf weitere tolle Fotos aus der Südpfalz von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im wetterlaunigen April.

Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.

„Abendstimmung im Frühjahr“, betitelt Michael Oexner sein Bild. Die grandiose Aufnahme entstand zwischen Gommersheim und Böbingen. Foto: Michael Oexner/oho „Schneeweiße Blütenpracht“ entdeckte Beate Brunner am Weintorkreisel in Schweigen. Foto: Beate Brunner/oho Diesen Sperber entdeckte Inge Keller im Garten – just, als er einen Spatz erbeutete und mit diesem in seinen Fängen auf dem Rasen landete. „Mit vorsichtigen und langsamen Bewegungen konnte ich die Fotokamera greifen und einen Schnappschuss machen“, berichtet ihr Mann. „Bei uns lebt eine ausreichend große Population von Hausspatzen, sodass ein einzelner Verlust zu verschmerzen ist“, befindet er. Außerdem sei dies ja der Lauf des Lebens in der Natur. Foto: Peter Keller/oho Foto 1 von 3

Teilnahme

Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.