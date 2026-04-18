Südpfalz Leserfotos der Woche: Wie die Pfälzer Natur seltsame Blüten treibt
Erst leuchtend gelb, dann fast ein Kunstobjekt in ihrer Vergänglichkeit: „Zum Frühlingszauber zählt für mich die Pusteblume“, schreibt Peter Bast zu seinem Bild. Ein vertrauter Frühlingsbote zeigt sich hier von seiner besonders zarten Seite. Diesen stillen Gruß kürte die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“.
Nun sind wir auf weitere tolle Fotos aus der Südpfalz von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im wetterlaunigen April.
Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.
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Teilnahme
Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.