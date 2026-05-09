Südpfalz Leserfotos der Woche: So wunderbar erwacht der Frühling in der Südpfalz
Leuchtendes Gelb der Rapsfelder trifft golden schimmernde Wolken während des Sonnenuntergangs: Diese faszinierende Stimmungslandschaft konnte Roman Verlohner dieser Tage bei Insheim fotografisch einfangen. Sein Bild, dem er den Titel „Ecstasy of Gold“ gab, kürte die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“. Nun sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im Wonnemonat Mai.
Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.
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Teilnahme
Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.