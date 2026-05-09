Südpfalz RHEINPFALZ Plus Artikel Leserfotos der Woche: So wunderbar erwacht der Frühling in der Südpfalz

„Ecstasy of Gold“: Diesen Titel hat Roman Verlohner seinem Bild gegeben, das dieser Tage bei Insheim entstand. „Mich hat besonde
»Ecstasy of Gold«: Diesen Titel hat Roman Verlohner seinem Bild gegeben, das dieser Tage bei Insheim entstand. »Mich hat besonders das Zusammenspiel aus dem dichten, leuchtenden Gelb der Rapsfelder und der goldenen Stimmung der Wolken während des Sonnenuntergangs fasziniert«, schreibt der Rülzheimer.

Sonnengelbe Ekstase, gefiederte Begegnungen und schwirrende Frühlingsboten bestimmen die Leserfotos aus der Südpfalz diese Woche. Nun suchen wir Ihre schönsten Heimat-Bilder.

Leuchtendes Gelb der Rapsfelder trifft golden schimmernde Wolken während des Sonnenuntergangs: Diese faszinierende Stimmungslandschaft konnte Roman Verlohner dieser Tage bei Insheim fotografisch einfangen. Sein Bild, dem er den Titel „Ecstasy of Gold“ gab, kürte die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“. Nun sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im Wonnemonat Mai.

Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.

»Der Frühling ist für die Natur Aufbruch. Neues Leben, das wir behutsam achten müssen, drängt auf die Bildfläche«, schreibt Pete
„Der Frühling ist für die Natur Aufbruch. Neues Leben, das wir behutsam achten müssen, drängt auf die Bildfläche“, schreibt Peter Bast zu seinem Bild. Ein Vogel als „Kurier“ habe unbewusst eine Eichel in seinen Rosenbaumkübel auf dem Balkon fallen lassen. Daraus ist nun ein noch ganz kleiner Eichenbaum entsprungen, „der mich wohl um lange Zeit überleben wird“, so der Leser.
"Wenn man vor halb sieben aus dem Küchenfenster schaut und der eitle Gockel über die frisch eingesäte Wiese stolziert, lässt man
„Wenn man vor halb sieben aus dem Küchenfenster schaut und der eitle Gockel über die frisch eingesäte Wiese stolziert, lässt man erst mal alles stehen und liegen und versucht, halbwegs in Deckung zu bleiben, um ihn abzulichten.“ So schildert Callista Kapper-Beck die Entstehungsgeschichte dieses Fotos. Den Fasan habe sie gerade noch so mit der Kamera erwischt, im nächsten Moment sei er schon im hohen Gras verschwunden gewesen, so die Arzheimerin.
Diesen »kleinen fleißigen Helden des Frühlings« hat Beate Brunner beim Pollensammeln in der Apfelblüte fotografisch eingefangen
Diesen „kleinen fleißigen Helden des Frühlings“ hat Beate Brunner beim Pollensammeln in der Apfelblüte fotografisch eingefangen – aufgenommen im Garten der Kapsweyererin.
Und noch ein umherschwirrender Frühlingsboto – unterwegs im Meer aus Gelb. Die Aufnahme stammt von Hans-Jürgen Heilmann aus Born
Und noch ein umherschwirrender Frühlingsboto – unterwegs im Meer aus Gelb. Die Aufnahme stammt von Hans-Jürgen Heilmann aus Bornheim.
Der Annweilerer Rudolf Werner hatte diese tierische Begegnung in der Wassergasse.
Der Annweilerer Rudolf Werner hatte diese tierische Begegnung in der Wassergasse.
Als Sibylle Kochenburger aus Knittelsheim vor ein paar Tagen abends über den Gollenberg fuhr, habe die Abendsonne dieses besonde
Als Sibylle Kochenburger aus Knittelsheim vor ein paar Tagen abends über den Gollenberg fuhr, habe die Abendsonne dieses besondere Licht gezaubert, das sie gleich fotografisch einfing. Besonders gefällt ihr an dem Bild, dass die vielfältige Nutzung auf dem Gollenberg gut zu sehen sei: „Die Beregnung der Gemüsefelder, die Pusteblumen zwischen den Reben und das Windrad machten daraus eine wunderbare Kombination.“
»Raps in voller Blüte« zeigt sich Thomas Kramb bei einer Radtour bei Kleinfischlingen.
„Raps in voller Blüte“ zeigt sich Thomas Kramb bei einer Radtour bei Kleinfischlingen.

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Teilnahme

Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.

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