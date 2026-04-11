Zauberhafte Frühlingsboten stecken in diesen Leserfotos aus der Südpfalz. Und typisch April: ohne Wette-Kapriole geht’s nicht. Nun suchen wir Ihre schönsten Heimat-Bilder.

Einen eisig-warmen „Frühlingszauber um Wollmesheim“ hat uns Leserin Andrea Wind geschickt. Sonne und Raureif vereint – typische Wetterkapriolen des April eben. Diese faszinierende Aufnahme musste die Redaktion einfach zum „Leserfoto der Woche“ küren.

Nun sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im wetterlaunigen April.

Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.

„Jetzt fliegen sie wieder, die Schwalbenschwänze an der kleinen Kalmit“, berichtet Thomas Kramb und liefert gleich das passende Foto dazu. Foto: Thomas Kramb/oho „Frühling dehääm in de Palz“ nennt Beate Brunner ihr Foto, das sie zwischen Schweighofen und Schweigen aufgenommen hat. Endlich blühe der Raps wieder. Dieser sei nicht nur schön anzusehen, sondern dufte auch herrlich nach Frühling. Foto: Beate Brunner/oho Die Rauchwolke aus dem Schornstein reicht noch weit in den Himmel hinein. Auch wenn wir das wegen des vorgegebenen Querformat-Zuschnitts leider nicht zeigen können, deswegen sei hiermit gesagt, was hinter diesem faszinierenden Hochformatbild von Jens Schneider steckt. Aufgenommen hat er es am 8. April in Landau. Foto: Jens Schneider/ohoCorinna Anthes Foto 1 von 3

Teilnahme

Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.