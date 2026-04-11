Südpfalz Leserfotos der Woche: So schön ist der Frühlingszauber in der Pfalz
Einen eisig-warmen „Frühlingszauber um Wollmesheim“ hat uns Leserin Andrea Wind geschickt. Sonne und Raureif vereint – typische Wetterkapriolen des April eben. Diese faszinierende Aufnahme musste die Redaktion einfach zum „Leserfoto der Woche“ küren.
Nun sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im wetterlaunigen April.
Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.
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Teilnahme
Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.