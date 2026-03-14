Südpfalz RHEINPFALZ Plus Artikel Leserfotos der Woche: Rosarote Mandel-Träume

„Die Blüten sind bereit, die Feste können beginnen“, schreibt Hans Keller aus Landau.
»Die Blüten sind bereit, die Feste können beginnen«, schreibt Hans Keller aus Landau.

Rosa Blütenpracht, tierische Gäste und faszinierende Mond-Momente bestimmen die Leserfotos in der Südpfalz im März. Nun suchen wir Ihre schönsten Heimat-Bilder.

Die Mandelblüte ist gestartet. Und sie liefert gleich wundervolles Fotomaterial. Wie auf diesem traumhaften Landschaftsbild von Hans Keller mit Schloss Villa Ludwigshöhe im Hintergrund, das die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“ kürte. „Die Blüten sind bereit, die Feste können beginnen“, schreibt der Landauer. Und ja, die Weinstraße wird nun jedes Wochenende zur Mandelmeile.

Nun sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im März.

Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.

Jedes Jahr freut man sich darauf: die Mandelblüte. »Hier in Gleiszellen – nur schön ...«, findet Beate Brunner aus Kapsweyer.
Jedes Jahr freut man sich darauf: die Mandelblüte. „Hier in Gleiszellen – nur schön ...“, findet Beate Brunner aus Kapsweyer.
Diesen prachtvoll blühenden Mandelbaum in Siebeldingen schickt uns Jannis Christmann.
Diesen prachtvoll blühenden Mandelbaum in Siebeldingen schickt uns Jannis Christmann.
»Der Casanova am Gartenteich«, betitelt Hans-Jürgen Heilmann aus Bornheim sein Foto.
„Der Casanova am Gartenteich“, betitelt Hans-Jürgen Heilmann aus Bornheim sein Foto.
»Ich habe zwar keine Blüten zu bieten, dafür aber einen der bereits zahlreichen Bewohner meines naturnahen Gartens«, schreibt Ul
„Ich habe zwar keine Blüten zu bieten, dafür aber einen der bereits zahlreichen Bewohner meines naturnahen Gartens“, schreibt Ulrike Treu zu ihrem Foto. Die Männchen der Gehörnten Mauerbiene haben schon Frühlingsgefühle, wie die Steinweilererin beobachtet hat. Dieses hier warte schon auf die Weibchen.
"Dieses interessante und lustige Bild entstand in unserem Garten. Bei Aufräumarbeiten haben wir die Schneckenmama mit ihrem Nach
„Dieses interessante und lustige Bild entstand in unserem Garten. Bei Aufräumarbeiten haben wir die Schneckenmama mit ihrem Nachwuchs entdeckt“, berichtet Familie Klink aus Edenkoben.
Alle Vögel sind schon da – oder waren gar nicht weg: Das Rotkehlchen auf dem Foto sei ein sogenannter Standvogel und bleibe auch
Alle Vögel sind schon da – oder waren gar nicht weg: Das Rotkehlchen auf dem Foto sei ein sogenannter Standvogel und bleibe auch im Winter hier, weiß Callista Kapper-Beck. Der fleißige Sänger markiere gerade in ihrem Arzheimer Garten sein Revier, indem er alle Bäume im beanspruchten Raum anfliegt und laut seinen Anspruch kundtut.
Seit Anfang März blühen die Osterglocken, freut sich Sandra Kling. »Sie konnten den Frühling kaum erwarten – so wie ich«, schrei
Seit Anfang März blühen die Osterglocken, freut sich Sandra Kling. „Sie konnten den Frühling kaum erwarten – so wie ich“, schreibt die Burrweilererin.
Diesen beeindruckenden Halo um den Mond gab es am 28. Februar zu sehen, berichtet Mathias Aquila aus Edenkoben.
Diesen beeindruckenden Halo um den Mond gab es am 28. Februar zu sehen, berichtet Mathias Aquila aus Edenkoben.
Vollmond in Insheim, fast wie ein Laternenlicht – aufgenommen von Helmut Weis am 2. März.
Vollmond in Insheim, fast wie ein Laternenlicht – aufgenommen von Helmut Weis am 2. März.

Foto 1 von 9

Teilnahme

Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.

Mehr zum Thema
Landau in der Pfalz Südpfalz Villa Ludwigshöhe Alle Themen
1619_Pfalzgefühl_digital

Hast du die Pfalz im Blut?

Liebst du die Pfalz genauso wie wir? Gehst du gerne auf Weinfeste? Kennst du dieses Pfalzgefühl, das sich nicht beschreiben lässt, weil man es einfach erleben muss? Hier gibt es Artikel für alle Pfälzer, die die Pfalz im Herzen tragen. Für alle, die wissen, wo Hettrum, Hääschde und Harschem liegen. Und für alle, die warme Sommerabende am liebsten mit ihren Freunden und Dubbeglas in der Hand verbringen.

Mehr Artikel vun do Zum Newsletter anmelden
Mehr Artikel vun do Zum Newsletter anmelden

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x