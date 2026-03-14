Rosa Blütenpracht, tierische Gäste und faszinierende Mond-Momente bestimmen die Leserfotos in der Südpfalz im März. Nun suchen wir Ihre schönsten Heimat-Bilder.

Die Mandelblüte ist gestartet. Und sie liefert gleich wundervolles Fotomaterial. Wie auf diesem traumhaften Landschaftsbild von Hans Keller mit Schloss Villa Ludwigshöhe im Hintergrund, das die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“ kürte. „Die Blüten sind bereit, die Feste können beginnen“, schreibt der Landauer. Und ja, die Weinstraße wird nun jedes Wochenende zur Mandelmeile.

Nun sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im März.

Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.

Jedes Jahr freut man sich darauf: die Mandelblüte. „Hier in Gleiszellen – nur schön ...“, findet Beate Brunner aus Kapsweyer. Foto: Beate Brunner/oho Diesen prachtvoll blühenden Mandelbaum in Siebeldingen schickt uns Jannis Christmann. Foto: Jannis Christmann/oho „Der Casanova am Gartenteich“, betitelt Hans-Jürgen Heilmann aus Bornheim sein Foto. Foto: Hans-Jürgen Heilmann/oho „Ich habe zwar keine Blüten zu bieten, dafür aber einen der bereits zahlreichen Bewohner meines naturnahen Gartens“, schreibt Ulrike Treu zu ihrem Foto. Die Männchen der Gehörnten Mauerbiene haben schon Frühlingsgefühle, wie die Steinweilererin beobachtet hat. Dieses hier warte schon auf die Weibchen. Foto: Ulrike Treu/oho „Dieses interessante und lustige Bild entstand in unserem Garten. Bei Aufräumarbeiten haben wir die Schneckenmama mit ihrem Nachwuchs entdeckt“, berichtet Familie Klink aus Edenkoben. Foto: Alfons und Elke Klink/oho Alle Vögel sind schon da – oder waren gar nicht weg: Das Rotkehlchen auf dem Foto sei ein sogenannter Standvogel und bleibe auch im Winter hier, weiß Callista Kapper-Beck. Der fleißige Sänger markiere gerade in ihrem Arzheimer Garten sein Revier, indem er alle Bäume im beanspruchten Raum anfliegt und laut seinen Anspruch kundtut. Foto: Callista Kapper-Beck/oho Seit Anfang März blühen die Osterglocken, freut sich Sandra Kling. „Sie konnten den Frühling kaum erwarten – so wie ich“, schreibt die Burrweilererin. Foto: Sandra Kling/oho Diesen beeindruckenden Halo um den Mond gab es am 28. Februar zu sehen, berichtet Mathias Aquila aus Edenkoben. Foto: Mathias Aquila/oho Vollmond in Insheim, fast wie ein Laternenlicht – aufgenommen von Helmut Weis am 2. März. Foto: Helmut Weis/oho Foto 1 von 9

Teilnahme

Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.

