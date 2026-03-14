Südpfalz Leserfotos der Woche: Rosarote Mandel-Träume
Die Mandelblüte ist gestartet. Und sie liefert gleich wundervolles Fotomaterial. Wie auf diesem traumhaften Landschaftsbild von Hans Keller mit Schloss Villa Ludwigshöhe im Hintergrund, das die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“ kürte. „Die Blüten sind bereit, die Feste können beginnen“, schreibt der Landauer. Und ja, die Weinstraße wird nun jedes Wochenende zur Mandelmeile.
Nun sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im März.
Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.
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Teilnahme
Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.