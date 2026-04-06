Südpfalz Leserfotos der Woche: Perfekter Regenbogen und seltenes Wetterphänomen am Pfälzer Himmel
Einen Regenbogen wie aus dem Bilderbuch entdeckte Leserin Corinna Dickerhof am 31. März auf dem Weg von Rohrbach nach Herxheim. Ihr gelang diese wirklich wunderschöne Aufnahme, die die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“ kürte.
Nun sind wir auf Ihre sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im wetterlaunigen April.
Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.
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Teilnahme
Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.