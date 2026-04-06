Südpfalz RHEINPFALZ Plus Artikel Leserfotos der Woche: Perfekter Regenbogen und seltenes Wetterphänomen am Pfälzer Himmel

Am 31. März hat Leserin Corinna Dickerhof diesen faszinierenden Regenbogen auf dem Weg von Rohrbach nach Herxheim entdeckt. Ihr
Am 31. März hat Leserin Corinna Dickerhof diesen faszinierenden Regenbogen auf dem Weg von Rohrbach nach Herxheim entdeckt. Ihr gelang diese wirklich wunderschöne Aufnahme.

Eindrucksvolle Himmelmomente, Frühlingsexplosionen und der Osterhase bestimmen die Leserfotos in der Südpfalz im März. Nun suchen wir Ihre schönsten Heimat-Bilder.

Einen Regenbogen wie aus dem Bilderbuch entdeckte Leserin Corinna Dickerhof am 31. März auf dem Weg von Rohrbach nach Herxheim. Ihr gelang diese wirklich wunderschöne Aufnahme, die die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“ kürte.

Nun sind wir auf Ihre sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im wetterlaunigen April.

Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.

»Über Albersweiler konnte ich ein seltenes Wetterphänomen fotografieren«, schreibt uns der Südpfälzer Landschaftsfotograf Yannic
„Über Albersweiler konnte ich ein seltenes Wetterphänomen fotografieren“, schreibt uns der Südpfälzer Landschaftsfotograf Yannick Scherthan zu seiner eindrucksvollen Aufnahme der sogenannten Mammatuswolken. Diese wolkenartigen Ausbuchtungen an der Unterseite einer Gewitterwolke entstünden durch absinkende Luftbewegungen. In so ausgeprägter Form wie hier treten sie jedoch selten auf, hält er fest. „Entsprechend markant war das Erscheinungsbild am Himmel über der Südlichen Weinstraße“, weiß der Albersweilerer zu berichten.
Bei einer Radtour durchden Bienwald in Schleithal hat Beate Brunner diesen Osterhasen entdeckt.
Bei einer Radtour durchden Bienwald in Schleithal hat Beate Brunner diesen Osterhasen entdeckt.
»Beim abendlichen Spaziergang in den Arzheimer Weinbergen ist uns der Osterhase begegnet«, freut sich Callista Kapper-Beck. Er s
„Beim abendlichen Spaziergang in den Arzheimer Weinbergen ist uns der Osterhase begegnet“, freut sich Callista Kapper-Beck. Er sei ein wenig überrascht gewesen, als sie ihn darauf angesprachen, wieso er da so tatenlos rumsitze. „Hä? Wie, wo, was? Oschdre? Jezd schunn? Hui, do muss ich awwer die Ohre aaleche!“, berichtet sie – sprach’s und hoppelte von dannen.
»Paradeplatz in Landau mit den schönen Judasbäumen«, betitelt Helga Laible aus Offenbach ihr Foto.
„Paradeplatz in Landau mit den schönen Judasbäumen“, betitelt Helga Laible aus Offenbach ihr Foto.
»Bei meiner Wanderung endeckte ich die kleine Eidechse beim Sonnenbad«, schreibt uns Udo Schultz aus Völkersweiler. Sie sei ganz
„Bei meiner Wanderung endeckte ich die kleine Eidechse beim Sonnenbad“, schreibt uns Udo Schultz aus Völkersweiler. Sie sei ganz lange sitzen geblieben, sodass er sie fotografieren konnte.
Die »Frühlingsexplosion« erwischte Hermann Weiler im Bürgerpark Wörth mit seiner Kamera.
Die „Frühlingsexplosion“ erwischte Hermann Weiler im Bürgerpark Wörth mit seiner Kamera.

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Teilnahme

Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.

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