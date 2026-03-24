Tierische Gäste, farbenfrohe Blütenpracht und eine spektakuläre Luftaufnahme bestimmen die Leserfotos in der Südpfalz im März. Nun suchen wir Ihre schönsten Heimat-Bilder.

Bei Meister Adebar liegt Liebe in der Luft. Dieses Storchenpaar nutzt für die Aufzucht seines Nachwuchses jedes Jahr ein Nest in Großfischlingen. Diesen wunderschönen Frühlingsmoment, aufgenommen von Thomas Kramb aus Maikammer, hat die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“ gekürt.

Nun sind wir auf Ihre sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im März.

Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.

„Ein Airbus A400M der Luftwaffe über der Südlichen Weinstraße war schon etwas erschreckend!“, findet Leser Hans-Jürgen Heilmann aus Bornheim, der uns dieses Foto schickt. Zum Feierlichen Gelöbnis der Bundeswehr in Germersheim waren vielfach große Maschinen in der Luft unterwegs und hatten in der Region für Aufsehen und sogar mehrere Notrufe bei der Polizei von besorgten Bürgern gesorgt. Foto: Hans-Jürgen Heilmann/oho In den Gärten in der Landauer Hindenburgstraße blühen aktuell die Magnolien. „Das bildet einen wunderschönen Hintergrund für ein Porträt des Wappentieres des Zoos“, findet Leserin Callista Kapper-Beck aus Arzheim. Hier hat sie Dromedar-Dame Jacqueline, die Mutter des jüngsten Familienmitgliedes Najm, aufgenommen. Foto: Callista Kapper-Beck/oho Jürgen Bugerts Lieblingsplatz iist die Hohe Derst bei Oberotterbach. Dort macht er gerne Rast, „wenn ich mit meinem Mountainbike on Tour bin, um die Berge im Pfälzerwald zu erklimmen.“ Foto: Jürgen Bugert/oho Im ersten Licht des Frühlings öffnen sich für kurze Zeit die zarten Blüten der Mandelbäume an der Südlichen Weinstraße, wie hier von Hans-Jürgen Heilmann bei Siebeldingen fotografiert. Dem Bornheimer gelang sogar eine Aufnahme mit tierischem Gast. Nicht nur wir Menschen, sondern auch Bienen erfreuen sich an der Mandelblüte. Foto: Hans-Jürgen Heilmann /oho „Jetzt blühen auch wieder die Küchenschellen auf der Kleinen Kalmit bei Ilbesheim“, schreibt Beate Brunner zu ihrem Foto. Foto: Beate Brunner/oho Foto 1 von 5

Teilnahme

Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.

