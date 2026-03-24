Südpfalz Leserfotos der Woche: Frühlingsgefühle bei den Störchen
Bei Meister Adebar liegt Liebe in der Luft. Dieses Storchenpaar nutzt für die Aufzucht seines Nachwuchses jedes Jahr ein Nest in Großfischlingen. Diesen wunderschönen Frühlingsmoment, aufgenommen von Thomas Kramb aus Maikammer, hat die Redaktion zum „Leserfoto der Woche“ gekürt.
Nun sind wir auf Ihre sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz im Frühlingszauber zeigen. Wir suchen Ihre schönsten Heimatmomente im März.
Mehr atmosphärische Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.
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Teilnahme
Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.