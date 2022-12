„Rheinland-Pfalz feiert grüne Weihnacht. Ganz Rheinland-Pfalz? Nein.“ Das schreibt uns Niels Pflüger aus Landau frei nach den berühmten Anfangsworten eines jeden Asterix-Bandes. „In Landau hat sich Familie Pflüger den Traum von weißen Weihnachten erfüllt und heute Vormittag (am Freitag, Anmerkung der Redaktion) einen Schneemann gebaut.“ Getreu ihrem Lieblingslied „I am dreaming of a white Christmas“ habe die Familie Eis und Schnee aus der vorangegangenen Woche konserviert und damit einen Teil des eigenen Gartens noch ein paar Tage in schönes Weiß getaucht. „Auf diesem Weg wünscht Familie Pflüger allen alles Gute fürs neue Jahr.“