„Meine diesjährige Prachttanne trägt den Namen ,Inflations-Bääm’“. Das schreibt uns Matthias Dollt aus Nußdorf. „Schon als ich im Frühjahr die Inflationskurven in der RHEINPFALZ sah, sagte ich zu meiner Frau: ,Schau mal, das sieht ja aus wie ein halber Tannenbaum.’“ Schon damals habe Dollt sofort gewusst, welcher Baum dieses Jahr das heimische Wohnzimmer zieren muss. Zur Gestaltung des Prachtexemplars erklärt Dollt: „Die Glocken habe ich bewusst als Prozent-Zeichen angehängt. Eigentlich wollte ich noch an die Kerzen 100-Euro-Scheine machen, so als Geldverbrennungsbaum.“ Das habe ihn optisch aber nicht so abgeholt. „Ich hoffe, der Baum konnte wie uns allen ein optimistisches Lächeln ins Gesicht zaubern!“