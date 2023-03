Anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage ist auch im Hause des Redakteurs Ali Reza Houshami fleißig gebastelt worden. Amelie und Elias haben Häschen ein Gesicht gegeben. Der Fantasie der Kinder sind dabei keine Grenzen gesetzt: Neben dem klassischen Eierbemalen werden in anderen Familien Vogelnester aus Zeitungspapier und Osterhasen aus Eierschachteln gezaubert. Um nur zwei Kreationen zu nennen, bei denen auch auf Nachhaltigkeit gesetzt wird. Wir interessieren uns für die Kunstwerke Ihrer Kinder. Machen Sie gerne ein Bild davon und schicken es per Mail in möglichst hoher Auflösung – versehen mit einige Stichworten über die Künstler und ihren Werke. Wir möchten in unserer Ausgabe vom Karsamstag eine Auswahl der Einsendungen veröffentlichen. Wer mitwirken möchte, kann seinen Beitrag bis Dienstag, 4. April, per E-Mail an die Adresse redlan@rheinpfalz.de senden.