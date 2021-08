Rente, Pension, Ruhestand – es gibt viele Begriffe für den neuen Lebensabschnitt nach den Berufsjahren. Die einen freuen sich, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können oder – soweit es in der Corona-Zeit möglich ist – auf Reisen zu gehen. Anderen fällt es schwer, loszulassen davon, was ihren Alltag über Jahrzehnte bestimmt hat. Dabei gibt es viele Projekte, die sie vielleicht angehen. Ziele, die sie sich stecken. Oder Vereine und Initiativen, in denen sie sich engagieren. Andere müssen leider auch im Alter jobben gehen, weil die Rente nicht reicht, um über die Runden zu kommen. Uns interessieren Ihre Geschichten. Stehen Sie kurz vor dem Ruhestand? Oder sind Sie schon eine Weile zu Hause? Engagieren Sie sich gesellschaftlich? Oder kennen Sie jemanden, der im Anschluss an sein Arbeitsleben etwas Außergewöhnliches gewagt hat? Melden Sie sich gerne bei uns in der Lokalredaktion in Landau unter Telefon 06341 281-180 oder per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de.