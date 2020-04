Frisbee – gibt es das noch? Der Kino-Kassen-Schlager „Saturday night fever“ mit John Travolta, das Schweißband für die Stirn auf dem Tennisplatz und die Frisbee-Scheibe. Pflichtprogramm in den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren. Wilde Zeiten. Tja, John und das Stirnband haben in den 2010ern bereits ihr Revival gefeiert. Doch die Frisbee-Scheibe? Nicht so wirklich. Aber vielleicht gibt es in der Südpfalz noch einige stolze Besitzer der Plastikscheibe, die einst eine solche Faszination ausübte, dass beispielsweise in den USA Besuchermassen ganze Footballstadien füllten, um stundenlang zuzusehen, wie zwei, drei oder mehr Cracks sich gegenseitig einen Plastikteller zuwarfen. Hierzulande war das „fever“ nicht ganz so wild, aber trotzdem gehörte der Scheibenwurf über Jahre einfach dazu. Ob auf der Straße im Wohnviertel mit Nachbarskindern, auf dem Fußballplatz mit dem Trainer oder am Strand mit dem Haushund, der mit seiner Schnauze meistens besser fangen konnte als sein Herrchen. Haben auch Sie noch eine Frisbee-Scheibe zu Hause? Welche Erinnerungen verbinden Sie damit? Schicken Sie uns ein Foto und schreiben Sie uns ein paar Zeilen dazu an folgende E-Mail-Adresse: redlan@rheinpfalz.de. Stichwort „Frisbee“. Einsendeschluss ist am Sonntag, 19. April.