„Sie sind mir keiner Unterschrift würdig!“, schreibt eine Leserin oder ein Leser unter einen anonymen Brief. Immerhin war es der Person 85 Cent Porto wert, sich mal so richtig Luft zu machen über die Landauer Kommunalpolitik und deren Akteure. Beigelegt ist ein Ausriss aus der RHEINPFALZ mit dem Foto von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) und Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne). Wir geben den Text mal im Original wider: „Diesen Mist, den diese 2 verzapfen bringt mich dazu nur noch AFD zu wählen! So strohdum war Landau noch nie!!“ Normalerweise neigen wir dazu, die Verfasser anonymer Briefe für feige zu halten. Im vorliegenden Fall können wir sie oder ihn nur zu dieser Form beglückwünschen. Es war sehr schlau, sich dazu nicht zu bekennen.