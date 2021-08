Die Stadtbibliothek Landau bietet allen Lesern mit einem gültigen Bibliotheksausweis kostenlosen Zugang zur Lese-Lern-App eKidz.eu. Diese unterstützt Kinder zwischen fünf und zehn Jahren beim Spracherwerb und Aneignen von Lesekompetenzen.

„Der Prozess des Lesenlernens sollte Kindern von Anfang an vor allem Spaß machen und die Freude am Lesen wecken“, erklärt Bibliotheksleiterin Miriam Jöst. Dabei unterstützt die Stadtbibliothek Landau die Erstleser mit einer Auswahl an spannenden Erstlesebüchern, aber auch mit dem Online-Angebot eKidz, das mit einem gültigen Ausweis für unsere Einrichtung kostenlos genutzt werden kann.

Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade

Ergänzend zum Unterricht in der Schule führt die Lese-Lern-App die Leseanfänger durch kindgerechte Geschichten und Sachtexte in mehreren Stufen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, animierte Illustrationen, einer Vorlesefunktion im Karaoke-Format, einer Aufnahmefunktion sowie Quizfragen zur Überprüfung des Leseverstehens auf spielerische Weise in die Lesewelten ein. Entwickelt wurde die Lern-App von Sprachtherapeuten sowie von Kinderbuchautoren in Zusammenarbeit mit der „Stiftung Lesen“.

Und so funktioniert es: Die eKidz-App im Google Play Store oder im Apple Store herunterladen, „Anmelden mit Konto einer Bibliothek“ anklicken, Stadtbibliothek Landau auswählen und mit Nummer und Passwort des Bibliotheksausweises anmelden. Nach der erfolgreichen Anmeldung kann eKidz für bis zu zwei Kinder parallel für 14 Tage lang kostenfrei genutzt werden. Nach Ablauf dieser Leihfrist wird man automatisch ausgeloggt, kann sich aber danach erneut anmelden bzw. vormerken lassen. Der Leseverlauf bleibt dabei erhalten.

Info

www.ekidz.eu sowie bei der Stadtbibliothek Landau per Mail an stadtbibliothek@landau.de, telefonisch unter 06341 134320 sowie auf der Internetseite https://opac.landau.de