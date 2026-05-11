Individuell statt Einheitsbrei: Seit 25 Jahren setzt die Montessori-Schule auf selbstbestimmtes Lernen und neue Wege in der Bildung. Am 12. Mai feiert sie eine große Gala.

„Hilf mir, es selbst zu tun“, ist eines der bekanntesten Zitate der italienischen Reformpädagogin Maria Montessori, nach deren Konzept heute zahlreiche Montessori-Schulen unterrichten. Seit 25 Jahren gibt es auch eine solche Schule in Landau. „Es geht darum, zu schauen, was ist das für ein Kind, welches Potenzial hat es und wie lässt sich dieses entwickeln. Wir suchen individualisierte Zugänge für jedes Kind“, sagt Stephan Haas, der an der Montessori-Schule in Landau Schulleiter der Stufen sieben bis 13 ist. Kerstin Seibert, Schulleiterin der Stufen eins bis sechs fügt an: „Wir müssen zu Teenagern einen anderen Zugang finden wie zum Beispiel zu Grundschülern, die eher Forscher und Entdecker mit Bewegungsdrang sind.“

Die Kinder sollen eigenverantwortlich und selbstständig lernen. Lehrer begegnen ihnen auf Augenhöhe und mit Respekt. Es wird sich gegenseitig geduzt. Das hat auch für die Lehrer über die Jahre immer wieder Herausforderungen mit sich gebracht. Haas, der seit 13 Jahren an der Montessori-Schule Naturwissenschaften unterrichtet, betont: „Es muss schon eine bewusste Entscheidung sein, in diesem System zu arbeiten. Es erfordert ein erhöhtes Engagement, da wir mehr für die Schüler da sind, als grundsätzlich erwartet wird.“ Geschäftsführer Frank Henigin fügt an, dass es erst einmal viel Beziehungsarbeit bedarf.

Stephan Haas, Frank Henigin und Kerstin Seibert (von links) im Kosmosraum der Schule: ein Klassensaal als interaktives Museum, das sich mit der Entstehung der Erde beschäftigt und einen Dinosaurier als Blickfang hat. Foto: Felix Schönhöfer

Viele Umzüge und Wachstum

Die Montessori-Schule in Landau entwickelte sich 2001 durch eine Gruppe von Eltern, die einen Verein gründeten und innerhalb eines Jahres eine Klasse zusammenstellten, die in der Pestalozzischule unterrichtet wurde. Schnell wurden die ersten Lehrer eingestellt und die Grundschule zog in das Quartier Vauban um, einen ehemaligen Kindergarten des französischen Militärs. „Für den Aufbau hat es viel Engagement der Eltern gebraucht“, erinnert sich Henigin, der seit dem ersten Jahr der Schule dabei ist. „Tische, Stühle, Personal, dafür waren die Eltern selbst verantwortlich. Auch weil das Lehrkonzept noch am entstehen war.“

Schnell kam aber der Gedanke auf, wie es nach der Grundschule weiter gehen soll. Also entstand eine Montessori-Hauptschule, wozu der Verein Räume in der Lazarettstraße mietete. In den Folgejahren zog die Schule dann an seinen heutigen Standort in der Dörrenbergstraße um. 2008 lief die Hauptschule aus und es wurde eine Integrierte Gesamtschule gegründet, wo die Schüler seit 2012 in einer gymnasialen Oberstufe ihr Abitur machen können. „Wir vergeben als sogenannte staatlich genehmigte Ersatzschule alle staatlichen Schulabschlüsse“, sagt Henigin.

Finanzierung und Wahrnehmung große Herausforderungen

Auch wenn die Privatschule staatlich bezuschusst wird, müssten Eltern einen guten Teil der Schulkosten selbst beitragen, damit diese finanziell ähnlich gut wie staatliche Schulen aufgestellt ist. In der Finanzierung sieht Henigin auch eine der größten Herausforderungen über die Jahre: „Es braucht zum Beispiel Gebäude, die immer teurer werden. Für den Neubau unserer IGS steuerte das Land die Hälfte der Baukosten zu, die andere Hälfte musste der Verein selbst organisieren.“

Aber auch auf pädagogischer Ebene gab es über die Jahre einige Hürden zu nehmen. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit wurde anfangs durchaus belächelt, erinnert sich Haas: „Wir mussten herausstellen, dass die Schule etwas Besonderes für alle, aber keine Sonderschule ist.“ Seibert, die seit sechs Jahren unter anderem als Theaterpädagogin an der Schule arbeitet, betont, dass es auch wichtig sei, aktuell zu bleiben. „Wir haben heute ein anderes Klientel als früher. Wir müssen uns den Entwicklungen stellen, die Kinder mitbringen und die die Gesellschaft an Kinder und Familien stellt.“

Akrobatik, Tanz und Gesang bei Gala

Neben der Grundschule und der IGS gehört in Landau auch ein Kinderhaus dazu. Ebenso ist die Naturkindertagesstätte Queichhambach mit dem dortigen Schulbauernhof Gut Hohenberg Teil des Bildungsverbundes. Über 800 Kinder und Jugendliche besuchen heute die verschiedenen Einrichtungen. Die Freie Montessori-Schule Landau ist die einzige private IGS in Rheinland-Pfalz.

Die Schule feiert am 12. Mai in der Jugendstilfesthalle Landau ihr 25-jähriges Jubiläum. Ab 14 Uhr werden im Foyer 25 Projekte und Meilensteine aus 25 Jahren Montessori-Schule ausgestellt. Darunter sind zum Beispiel das Projekt Schulhühner, eine Sonderausgabe der Schülerzeitung und ein Projekt, in dem der Frage nachgegangen wurde: „Wie sehe der Instagram-Kanal von Maria Montessori aus?“ Um 15 Uhr wird es eine offizielle Feierstunde geben und um 18 Uhr startet die Jubiläumsgala im großen Saal mit Höhepunkten aus 25 Jahren und Zukunftsvisionen. „Bei der Gala spielen unter anderem 66 Schüler in der Schulband eine Hymne, es gibt Artistik, Akrobatik, Tanz, Theater und Gesang“, sagt Seibert.