Lena Dürphold (CDU) ist erwartungsgemäß am Dienstagabend vom Stadtrat zur neuen hauptamtlichen Beigeordneten gewählt worden. Die 26-Jährige wird stellentechnisch Nachfolgerin von Lukas Hartmann (Grüne), der Anfang Mai zum Bürgermeister gewählt worden ist. Beide treten ihre Ämter am 1. Januar an. Inhaltlich wird Dürphold sich aller Voraussicht nach um die Themenfelder kümmern, die bisher von Maximilian Ingenthron (SPD) bearbeitet worden sind, also im Wesentlichen Schulen, Kultur und Sport plus Soziales. Auf Dürphold entfielen in geheimer Wahl 25 Stimmen. Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP, die sich bereits nach der Kommunalwahl über die Ämterverteilung abgesprochen hatte, verfügt über 24 Stimmen (Grüne elf, CDU elf, FDP zwei). Auf Dürpholds Mitbewerber Jenny Braun (SPD) entfielen 11 Stimmen, auf Arno Schönhofer (parteilos, aber von Pfeffer&Salz unterstützt), Stadtjugendpfleger und Abteilungsleiter Jugendförderung, 4 Stimmen. Die SPD hat neun Sitze im Rat, die FWG fünf, Pfeffer&Salz zwei, Die Linke zwei und die AfD sowie die Partei Die Partei je einen. Vier Räte waren abwesend.