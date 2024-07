Seit dem Monatsbeginn hat das Landauer Hospiz Bethesda einen neuen Leiter. Jorge Costa hat die Aufgabe von Nieske Schilling übernommen, die seit ihrem Wechsel in die Geschäftsleitung von Bethesda Landau ihre mehr als zwei Jahre lang ausgeübte Aufgabe in Personalunion weitergeführt hatte. Sie wird sich nun auf ihre Funktion als Sprecherin konzentrieren. Bethesda ist eine Einrichtung der evangelischen Diakonissen; neben dem Hospiz gehören Senioreneinrichtungen und Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Behinderungen zum Angebot in Landau. Dietmar Kauderer, für die Hospize zuständiges Vorstandsmitglied der Diakonissen Speyer, würdigte ihr Wirken. Sie habe den „besonderen Charakter des Hospizes als ein Ort der Gastfreundschaft am Ende des Lebens geprägt“. Costa nannte er eine sehr erfahrene und vielseitig begabte Führungskraft. Costa hatte vor Amtsantritt bereits in den Hospizen in Landau, Speyer und Bad Dürkheim hospitiert. Der 37-Jährige bringt als bisheriger Leiter der Palliativstation im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer bereits umfangreiche Erfahrungen in der Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen mit.