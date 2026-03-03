Die Landauer Stadtverwaltung muss rund 32.000 Euro wegen eines Ventilschadens an einer Leitung im Schillerpark bezahlen. Wasser ist ausgelaufen.

Wegen des Schadens sind rund 14.000 Kubikmeter Wasser im Park ausgelaufen, heißt es weiter in der Vorlage der Stadtverwaltung. Damit es fassbarer wird: Die Menge entspreche etwa der Füllmenge von 25 bis 30 Schwimmerbecken im Landauer Freibad, ergänzte Bernd Löffel (CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Das Problem sei die „uralte Rohrleitungstechnik“ im Schillerpark, wie Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) erklärte. Diese habe schon mehrfach saniert werden sollen – das sei aber regelmäßig aus Haushaltsgründen verschoben worden. Den Wasserverlust hätten die Mitarbeiter nicht bemerken können, weil an den alten Leitungen keine digitale Messtechnik vorhanden sei, über die der Ablauf hätte bemerkt werden können. Künftig kontrollieren Mitarbeiter des Umweltamts öfter alte Leitungen auf mögliche Schäden. Das gehe aber zulasten anderer Aufgaben, erklärte Hartmann.