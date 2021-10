Das ging schneller als gedacht: Am Dienstag begann die Baufirma mit der Verlegung der Versorgungskabel vom Hüttenbrunnen zur Nellohütte, am Mittwochnachmittag lagen die Leitungen bereits. „Jetzt müssen sie nur noch angeschlossen werden“, informiert Rudi Birkmeyer, der beim Wanderclub Nello für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist - und für die Geldbeschaffung. Die Nellohütte ist die Vereinshütte des Landauer Wanderclubs Nello, sie liegt in der Nähe von Rhodt im Pfälzerwald. Verlegt werden Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen sowie ein Internetanschluss auf einer Länge von 1616 Metern mitten durch den Pfälzerwald. Die Kosten wurden bisher auf 135.000 Euro geschätzt, Birkmeyer geht davon aus, dass sie eher bei 150.000 Euro liegen werden. Seit Frühjahr vergangenen Jahres läuft eine groß angelegte Spendenaktion. Die Idee dabei war, dass Paten einen Teil der Wegstrecke übernehmen. Aktuell haben 491 Paten 1341 Meter übernommen, wie Birkmeyer voller Stolz mitteilt.