Anett Schall, seit dreieinhalb Jahren Leiterin des Gesundheitsamtes Landau-Südliche Weinstraße, gibt die Stelle zum 1. September auf. Wie die 55-Jährige der RHEINPFALZ sagte, wechselt sie ins saarländische Gesundheitsministerium in Saarbrücken. Eigentlich hätte sie bis zu ihrem Ruhestand in Landau bleiben wollen, fügte sie hinzu. Die promovierte Amtsärztin hat Pharmazie und anschließend Humanmedizin studiert. Die Kreisverwaltung SÜW ließ bis Redaktionsschluss eine Anfrage der RHEINPFALZ unbeantwortet, wie es nun weitergeht. Amtsärzte sind sehr gefragt. Die Besetzung freier Stellen bei Gesundheitsämtern ist ein mühsames Unterfangen, wie auch die Erfahrungen in Landau gezeigt haben.