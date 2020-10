Die Stadtratsfraktion sowie der Verein Pfeffer und Salz halten die Kritik des Landesrechnungshofs am Umgang der Stadtverwaltung mit dem Leistungsentgelt für die Angestellten für berechtigt. Zudem fühle sie sich von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) in diesem Punkt bewusst getäuscht, schreibt Fraktionsvorsitzende Gertraud Migl in einer Presseerklärung.

Kontrollgremien haben versagt

„Die tarifwidrige Verfahrensweise in der Umsetzung der leistungsgerechten Bezahlung mit pauschalen Auszahlungen widerspricht Sinn und Zweck des Leistungsentgelts.“ Es sei nicht zu verstehen, dass keine Vereinbarung über Modalitäten der Auszahlung von Leistungsprämien während der vergangenen zwölf Jahre zustandegekommen sein soll. Den „Kontrollgremien“ wie Rechnungsprüfungs- und Hauptamt wirft Migl Versagen vor.

Migl: Hirsch hat bewusst getäuscht

Es habe weder im Ältestenrat noch im Hauptausschuss einen Hinweis von Oberbürgermeister Hirsch zu diesem Sachverhalt gegeben – „während er sich in aller Breite über die sonstigen Kritikpunkte wie die Kindertagesstätten ausließ. Wozu sitzen wir in den Gremien, wenn versucht wird, zu vertuschen und unangenehme Sachverhalte nicht anzusprechen in der Hoffnung, dass es vielleicht keiner merkt?“ Migl wirft Hirsch vor, das Informationsbedürfnis der gewählten Vertreter der Landauer Bevölkerung bewusst verletzt zu haben. „Von Transparenz und offenem Umgang mit dem Rechnungshofbericht kann man in diesem Falle nicht sprechen.“ Migl fordert Hirsch auf, den Personalratsvorsitzenden zur kommenden Stadtratssitzung einzuladen, damit dieser zu dem Vorgang Stellung nehmen könne.

Der Landesrechnungshof hatte in seinem Prüfbericht kritisiert, dass Angestellten seit 2008 Leistungsprämien ausgezahlt wurden, die laut Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst nicht in der Höhe hätten ausbezahlt werden dürfen. Die Speyerer Behörde kommt auf eine Summe von rund 750.000 Euro von 2014 bis 2017. Die Stadt Landau kommt auf eine fragliche Summe von circa 1,6 Millionen Euro seit 2008.