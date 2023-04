Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was lange währt, wird hoffentlich gut. Landau hat sich dem Fahrrad-Verleihsystem des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar angeschlossen und hält jetzt die blauen Nextbike-Räder vor. Man muss aber mit eigener Muskelkraft radeln. E-Bikes oder sogar E-Lastenräder gibt es noch nicht.

Das öffentliche Fahrradverleihsystem VRN Nextbike des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) geht jetzt auch in Landau an den Start. An 14 Stationen im Stadtgebiet werden 70 Fahrräder vorgehalten.