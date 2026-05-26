Unbekannte haben in Landau ein Leichtkraftrad gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, muss die Tat sich am Sonntag oder Montag ereignet haben. Das Rad sei in einem Hof in der Reiterstraße abgestellt gewesen. Das Gefährt der Marke Honda ist laut Polizei schwarz, zudem soll ein schwarzes sogenanntes Topcase auf ddas Rad gebaut sein. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern oder auf den Verbleib des Rads geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287-0 zu melden.