Die Landauer Polizeidirektion hat einen Rückgang der Straftaten um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, wurden im Jahr 2021 15.674 Straftaten erfasst – 655 Fälle weniger als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote liege bei 66,2 Prozent – zwei von drei Fällen können aufgeklärt werden. Das ist laut Polizei der höchste Stand in den vergangenen fünf Jahren. Die Straftaten in den Bereichen Gewalt- und Straßenkriminalität sowie Wohnungseinbrüche sinken. Registriert wurden fünf Tötungsdelikte – bei vier davon blieb es beim Versuch. Im Jahr 2017 waren es doppelt so viele. Die Zahl der Gewalttaten in engen sozialen Beziehungen stieg leicht von 663 (2020) auf 682 an – im Jahr 2019 gab es 646 Gewaltvorfälle im häuslichen Bereich. Gegen die sexuelle Selbstbestimmung gab es 361 Straftaten – deutlich angestiegen ist die Verbreitung pornografischer Schiften. Das führt die Polizei auf die Sensibilisierung der Bevölkerung in diesem Bereich zurück – es würden mehr Taten gemeldet. Der sexuelle Missbrauch ist um 63 Straftaten (-58 Prozent) zurückgegangen. Rund drei Viertel der Tatverdächtigen in allen Bereichen waren Männer.