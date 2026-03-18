Seit 50 Jahren steht der Club der Köche Südpfalz für Genuss, Nachwuchsförderung und den guten Zweck. Die Gründerväter schwelgen in Erinnerungen.

Vor 50 Jahren entstand in Landau-Godramstein eine Idee, die die südpfälzische Gastronomie nachhaltig prägen sollte. Am 9. März 1976 gründeten Klaus Schreiner, Bernhard Keller, Gerhard Pfaffenbach und Volkmar Zimmermann gemeinsam mit Josef Albert und Rudi Rebmann den Club der Köche Südpfalz. Unterstützung erhielten sie dabei von den „Paten“ Klaus Mathey vom Club der Köche Ludwigshafen/Mannheim und Alexander Rupp vom Verein der Köche Karlsruhe.

Ihr Ziel: Die Gastronomie der Südlichen Weinstraße aus ihrem „Dornröschenschlaf“ zu wecken und Kolleginnen und Kollegen zu ermutigen, neue Wege zu gehen. Bis heute bleibt dieser Anspruch erhalten. Der Club engagiert sich für die Zusammenarbeit mit Hoteliers, Gastronomen und Winzern, bietet Kochkurse an und organisiert Veranstaltungen. Eine Tradition ist das Spargelschälen auf dem Landauer Wochenmarkt, das seit über 40 Jahren stattfindet. Sämtliche Erlöse des Clubs gehen an karitative Projekte wie die Aidshilfe oder das Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz.

Friedrich Lindemann (links) und Karl-Heinz Westenhöfer schwelgen anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Club der Köche in Erinnerungen. Foto: Iversen

Jubiläumsfeier und Rückblick

Der Club zählt derzeit 150 Mitglieder, die sich jeden dritten Mittwoch im Monat im Diakoniezentrum Bethesda in Landau treffen, um sich auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln. Am Donnerstag, 19. März, wird das 50-jährige Bestehen des Clubs mit einem Jubiläumsessen im Hotel-Restaurant Ziegelhütte in Edenkoben gefeiert. Dabei werden auch langjährige Mitglieder geehrt, darunter Gerhard Bauer und Volker Zimmermann, das letzte lebende Gründungsmitglied.

Friedrich „Fritz“ Lindemann, seit dem Jahr 2000 Vorsitzender des Clubs, ist erst der dritte Amtsinhaber nach Klaus Schreiner und Karl-Heinz Westenhöfer. „Es gibt immer eine natürliche Fluktuation. Manche gehen, leider mitunter, weil sie verstorben sind, andere kommen neu hinzu.“ Mit seinen 87 Jahren ist Gerhard Bauer das älteste Mitglied, während der 23-jährige Simon Bosch der jüngste Koch im Club ist. Auch weibliche Mitglieder sind vertreten, darunter Gerda Lindemann, die Schwägerin des Vorsitzenden.

Beim traditionellen Spargelschälen auf dem Rathausplatz sammelt der Club der Köche für den guten Zweck. Im Mai 2014 (unser Bild) kam die Rekordsumme von 654 Euro zusammen. Archivfoto: Iversen

Herausforderungen und Leidenschaft

Lindemann bedauert, dass die Jugendgruppe des Clubs nicht mehr existiert. Der Nachwuchsmangel in der Gastronomie betrifft nicht nur Köche, sondern auch Servicekräfte. Auch Karl-Heinz Westenhöfer sieht hier ein Problem: „Wenn Fritz irgendwann nicht mehr als erster Vorsitzender weitermacht, dann fürchte ich, dass wir nur noch zum Stammtisch mutieren. Er hält schließlich seit Jahren den Laden zusammen.“ Die Mitglieder des Clubs kommen nicht nur aus der Küche – auch Bäcker, Metzger und Hauswirtschafter sind willkommen.

Fritz Lindemann, der aus Böchingen stammt und seit 1977 in Godramstein lebt, besaß zwar nie ein eigenes Restaurant, bringt jedoch jahrzehntelange Erfahrung mit. Er war unter anderem Küchenleiter im Krankenhaus Annweiler und kochte in renommierten Häusern wie dem Hotel Vorfelder in Walldorf und dem Central Hotel Eden in Mainz. Heute widmet er sich vor allem privaten Kochprojekten und dem Böchinger Herbst, bei dem er zuletzt 200 Rindsrouladen zubereitete. Sein Rezept für Erfolg: „Als Koch bedarf es einer guten Portion Liebe und einer ordentlichen Portion Leidenschaft. Dies ist das beste Rezept, um als Koch sein Glück zu machen!“

An zwei Wochentagen Dienst in Altenheim-Küche

Auch Karl-Heinz Westenhöfer hat eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. Der gebürtige Annweilerer kochte unter anderem auf Kreuzfahrtschiffen und leitete bis 2014 die Küche des Diakoniezentrums Bethesda. Seit Kurzem arbeitet er ehrenamtlich und steht an zwei Tagen in der Woche am Herd im Altenheim in Annweiler. „Es fehlte an Personal, und wenn ich helfen kann, dann mache ich das gerne. Es freut einen ja auch, dass man noch gebraucht wird.“

Die Kochkultur hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Fritz Lindemann beschreibt den Wandel: „Man ist doch weitestgehend von den schweren Rinder- und Schweinebraten mit brauner Soße abgekommen. Heute sind eher leichte Gerichte gefragt. Zudem spielen auch die Einflüsse ausländischer Küche eine Rolle. Nicht zu vergessen, dass heute andere Geräte für das Kochen zur Verfügung stehen, als dies noch früher der Fall war.“

Info

Club der Köche Südpfalz, 1. Vorsitzender Fritz Lindemann, Telefon 06341 63577, E-Mail: fritzlindemann@t-online.de, www.club-der-koeche.de.

