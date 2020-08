In Höhe der Frühmesser-Tankstelle in der St. Georg-Straße in Gossersweiler-Stein hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei prallte ein 17-jähriger Motorradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf das Heck eines vorausfahrenden Wagens. Dabei kam er zu Fall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Zweiradfahrer hat sich bei dem Unfall leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich.