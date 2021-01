Ein unbekannter Täter hat laut Polizei vermutlich in der Nacht auf Samstag die Seitenscheibe der Haupteingangstür zur Leichenhalle in Herxheim eingeschlagen. Dabei verletzte sich der Täter vermutlich, denn die Beamten fanden Blutspuren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei Landau bittet Zeugen, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.