Jedes Jahr feiert die protestantische Stiftskirchengemeinde am Samstag vor Heiligabend die „Nacht der 1000 Lichter“, wenn nicht gerade Corona ist. So war es in den vergangenen beiden Jahren. Treffen und gemeinsames Singen waren nicht möglich. Es ganz ausfallen zu lassen aber kam für Gemeindediakonin Nadja Lackner nicht in die Tüte. Und so packte sie mit ihrem Team unzählige Tüten mit Kerzen, Gebäck und Texten für Gesang und stille Momente zu Hause und stellte sie zur Abholung bereit. Jetzt ist die Freude groß, denn „dieses Jahr wird es endlich wieder eine ,richtige’ Nacht der 1000 Lichter geben“, schreibt Lackner der RHEINPFALZ. Am kommenden Samstag, 17. Dezember, um 21 Uhr sind alle Interessierten in der Stiftskirche eingeladen – bei Kerzenschein, Tee und Lebkuchen. Eine Einschränkung allerdings gibt es: Weil derzeit auch so viele Erkältungskrankheiten grassieren, verzichtet das Organisationsteam auf das obligatorische Rund hinter dem Altar. „Es wäre sicher nicht gut, wenn wir uns angesichts der Ansteckungsgefahr ansingen“, sagte Lackner im Gespräch. Aber das sollte dem Miteinander und der besonderen Note dieser Feier nichts anhaben können. Die Texte drehen sich in diesem Jahr um das Thema „Zuversicht“ und werden, wie immer, mit Liedern im Taizé-Stil kombiniert.