In den Sommer- und Herbstmonaten sollte wegen des erhöhten Auftretens der durch Legionellen ausgelösten Legionärskrankheit das Wasser im Wasserwärmer auf mindestens 60 Grad erhitzt werden. Darauf weisen Stadt- und Kreisverwaltung hin. Auch stehendes Wasser in den Rohrleitungen einer Wohnung könne zum Risiko werden. Die Empfehlung: sowohl bei Ankunft in der Ferienunterkunft als auch bei der Heimkehr nach dem Urlaub alle Warmwasserhähne und Duschen für mehrere Minuten aufdrehen, um heißes Wasser durchzuleiten. Dabei die Fenster öffnen und den Raum verlassen.