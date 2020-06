Die Wand am Aussichtsturm auf dem ehemaligen Gartenschau-Gelände in Landau ziert jetzt ein echter Till Heim: Der Graffiti-Künstler hat dort sein Kunstwerk im Auftrag des städtischen Bauamts fertiggestellt. Mit geometrischen Figuren in vielen verschiedenen Farben hat Heim die Graufläche verschönert. Sein Ziel: Mit dem Wandbild positive Energie und Leichtigkeit zu transportieren. „Seit mehreren Jahren bereits setzt die Stadt Landau auf legale Graffiti, um den öffentlichen Raum noch attraktiver zu machen“, sagt Beigeordneter Lukas Hartmann, „das hilft auch, illegale Schmierereien einzudämmen.“ Von Heim stammen unter anderem auch die Kunstwerke vor der Stadtbibliothek, an der Brücke Süd auf dem LGS-Gelände und am Eingang der Kita Ponyhof.