Der Vorschlag der Landauer Grünen, Vermieter in Landau zu verpflichten, leerstehende Wohnungen auf den Markt zu geben, ist am Donnerstag, 17. Februar, auch Thema im SWR-Fernsehen. In seiner Sendung „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ um 20.15 Uhr fragt der Sender, kommt der Vorschlag einer Enteignung gleich oder ist er Mittel gegen Wohnraumknappheit? Wie wiederholt berichtet, stehen in Landau viele Wohnungen leer, während viele Menschen händeringend nach Wohnungen oder Häusern suchen. Der Koalitionspartner der Grünen, die CDU, hält nichts von dem Vorschlag. „Zur Sache Rheinland-Pfalz“-Reporter Jörg Armbrüster ist der Frage nachgegangen, was eine solche Vermietungspflicht mit sich bringen könnte.