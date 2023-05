Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Landau eine Wohnung zu finden ist eine große Aufgabe. Eine Ursache für diese Krux sieht die Stadtratsfraktion der Grünen in den vielen leerstehenden Wohnungen und Häusern. Ihr Leerstandkataster scheint dies zu belegen. Was sagt der Praktiker?

„Unser Kerngeschäft ist es, Wohnungen zu vermieten, nicht leer stehen zu lassen“, erklärt Nils Roschin, Mitarbeiter der LEG Immobilien Gruppe. Die LEG Immobilien vermietet