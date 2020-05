„Wir geben den Löffel ab“ – unter diesem Motto haben am Freitag zwischen 11 und 12 Uhr bei der dritten Leere-Stühle-Demo laut Demo-Anmelderin Petra Hirsch 95 Gastronomen aus 28 südpfälzischen Betrieben auf ihr Schicksal während der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Die Gastronomie und Hotellerie begrüße die ab Mittwoch geplanten Lockerungen, sagt Sprecher Mathias Kühn vom Landauer Bagage-Restaurant in der Königstraße. Aber: Man brauche dringend einen kurzfristigen Rettungsschirm sowie einen Fahrplan für die vollständige Öffnung der Betriebe. Das Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter müsse von 60 auf 80 Prozent aufgestockt werden. Laut des Deutscher Hotel- und Gaststättenverbands habe die Gästebrache allein in Rheinland-Pfalz einen Verlust von zwei Milliarden Euro zu beklagen, sagt Hirsch.