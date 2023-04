Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer noch haben viele Hoteliers und Gastronomen wenig bis gar keinen Umsatz. Am zweiten Freitag in Folge demonstrieren Vertreter der Branchen auf dem Landauer Rathausplatz. Zur „Leere-Stühle-Demo“ sind 110 Gastronomen aus der Südpfalz erschienen, rund 200 Stühle wurden aufgestellt.

Das sagt Initiatorin Petra Hirsch, die mit ihrem Mann Holger das Hotel Maximilians in Landau führt. „Uns wurde so viel versprochen, so langsam muss es kommen. Irgendwann wird es eng.“