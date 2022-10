In der Zeit Freitag, 7. Oktober, 13 Uhr, bis Samstag, 8. Oktober, 11.45 Uhr, wurde an dem Waldweg oberhalb der Einmündung L490-L505 zwischen Queichhambach und Albersweiler Müll abgelagert. Es handelt sich dabei um leere Kanister, Altreifen, Haushaltsgeräte und Dachplatten, teilt die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass ein Anhänger benutzt oder mehrfach gefahren wurde. Hinweis an die Polizei unter der Nummer 06346 964619.