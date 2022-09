Bei Erdarbeiten an einer Baustelle in der Schlossstraße ist es am Freitag gegen 10.30 Uhr zu einem Gasaustritt gekommen. Dabei wurde laut Polizei die Hauptleitung getroffen. Angehörige der Feuerwehr und Mitarbeiter der Firma Pfalzgas sowie das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern kamen unmittelbar vor Ort. Messungen wurden durchgeführt, der Straßenverkehr umgeleitet. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch nicht, wie die Beamten berichten. Um 19.55 Uhr waren alle Arbeiten beendet, die Ortschaft wieder befahrbar. Wie hoch der Schaden durch die Leckage ist, ist unklar.