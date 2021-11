Seit 2013 backt die Bäckerei Julier in Landau Lebkuchenkinder für den guten Zweck. Der Erlös kommt dem Kinderschutzbund zugute. Ab sofort und bis Weihnachten ist das Backwerk wieder für drei Euro pro Stück erhältlich. Jeweils 50 Cent fließen in die Präventionsarbeit in Schulen und Kitas.