Insektenhotels gibt es inzwischen vielerorts. Doch sie laden vor allem Wildbienen ein. Ein Lebensturm hingegen soll auf seinen unterschiedlichen Stockwerken vielen Arten einen Unterschlupf bieten. Ein solcher Lebensturm wird am Samstag, 17. September, ab 15 Uhr, an die „Vogel-, Insekten- und Tierwelt“ übergeben, wie der Naturschutzverband Hochstadt in seiner Einladung schreibt.

Der Lebensturm wurde auf dem vereinseigenen Grundstück „In den Siebenmorgen“ auf dem Wirtschaftsweg vom Friedhof im Oberdorf aus in Richtung Kleinfischlingen errichtet. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der gegenüberliegenden Halle Frey statt. Zu dem kleinen Fest sind laut Verein alle Naturliebhaber eingeladen. Auch ein kleiner Verzehr mit kühlen Getränken wird vorbereitet.