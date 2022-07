In Landau gibt es jetzt eine Dependance des bundesweit auftretenden Unternehmens Die Alltagsbegleiter. Die Filiale ist am Kleinen Platz 1.

„Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen“ – diesen Leitsatz hat sich das Team um Inhaberin Sandra Speiser zur Aufgabe gemacht, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der zertifizierter Betreuungsdienst unterstützt Menschen in besonderen Lebenslagen – sei es im Haushalt, bei täglichen Erledigungen wie bei Einkäufen, Botengängen oder Behördengängen. Die Kunden werden bei Arztbesuchen begleitet und unterstützt. Aber auch der vermeintlich einfache Spaziergang ist Programm. Manchmal fehlt es auch nur am Gesprächspartner.

Angehörige entlasten

Das Hauptaugenmerk richtet sich auf Menschen mit Pflegegrad. „Pflegeleistungen dürfen wir nicht erbringen“, betont Geschäftsführerin Speiser. Aber vieles andere, das zum Wohlbefinden beitrage, könnten sie abdecken. „Wir erhalten ein Stück Lebensqualität und entlasten gleichzeitig pflegende Angehörige.“

125 Euro monatlich stehen laut Speiser jedem Menschen ab Pflegegrad 1 für derartige Leistungen zu. Diese Leistungen können direkt mit der Pflegekasse abgerechnet werden, wobei es weitere Möglichkeiten der Kostenübernahme gibt. Die Alltagsbegleiter sind in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße aktiv. Das Büro wird geführt von Jeannine Michels und Büroleiterin Ulrike Becker. Beide beraten Interessenten.

Erfahrung hat das Team bereits: Speiser leitet seit Mai 2019 den Standort in Pirmasens und versorgt mit ihren mehr als 20 Mitarbeitern Kunden in der Südwestpfalz.

Info

Die Alltagsbegleiter Landau sind erreichbar montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr, Telefon 06341 969 3140, Mail an hallo@diealltagsbegleiter-ld.de, Internet www.diealltagsbegleiter.de