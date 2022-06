Südpfalz. In der Südpfalz soll ein Ernährungsrat gegründet werden. Ziel ist die Re-Regionalisierung der Versorgung mit Lebensmitteln, weil der Krieg in der Ukraine, die globalen Folgen von Pandemien und Klimawandel die Ernährungssicherheit gefährden.

„Aus der Südpfalz für die Südpfalz“ – dazu veranstaltet der noch im Aufbau befindliche Ernährungsrat Südpfalz Ende Juni einen Workshop in Landau. Dabei soll eine Regionalstrategie für die Südpfalz entwickelt werden, die auf eine verstärkte Nutzung regionaler Erzeugnisse setzt.

Geplant sind fünf Impulsreferate von regionalen Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft sowie die gemeinsame Diskussion von Schwerpunkten und der nächsten Schritte des Ernährungsrates. Dies sind die Impulsvorträge: „Regionalstrategie – Bedeutung, Beispiele, Ansätze für die Südpfalz“ von Oliver Decken. „Wasgau Ölmühle Hauenstein – Aktivitäten, Probleme und Erfolge“ von Timo Keller. „Käsewerkstatt Edenkoben – Aktivitäten, Probleme und Erfolge“ von Barbara Kuhn. „Pfälzer Landmarkt – Wie regionale Produkte bekannt machen?“ von Sabine Wittmann sowie „Regionalwert-AG Pfalz – Förderung nachhaltiger Ernährung – Aber wie?“ von Frank Schmitt. Eingeladen sind alle Bürgerinnen, die sich mit ihren Ideen aktiv in die Diskussion um eine zukunftsfähige Ernährung einbringen möchten.

Der Ernährungsrat Südpfalz in Gründung ist eine aus der Bürgerschaft entstandene Initiative. Zusammen mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung sollen Visionen und Maßnahmen für ein regionales, ökologisch und sozial faires Ernährungssystem erarbeitet und umgesetzt werden. Sprecher der Initiative sind Flora Dahlhausen, Frank Schmitt und Oliver Decken.

Termin



Workshop „Aus der Südpfalz für die Südpfalz“ am Freitag, 24. Juni, 18 bis 21 Uhr, in der Montessori-Schule in Landau, Dörrenbergstraße 1, Neubau. Anmeldung erforderlich bis zum 19. Juni per E-Mail an ernaehrung@buergerstiftung-pfalz.de