Ist die Lebenshilfe zu groß geworden?

Die Lebenshilfe SÜW steht unter Betrugsverdacht. Die Landesregierung sieht sich zum Handeln gezwungen. Der Verein hat aber noch andere Schwierigkeiten.

Nach AfD-Streit: Stadt will Nutzungsordnung ändern

Das Aufbäumen Annweilers gegen die AfD sorgte für Schlagzeilen. Den Chrupalla-Auftritt in ihrem Hohenstaufensaal konnte die Stadt nicht mehr verhindern. Künftig soll einem solchen Gerichtsstreit schon im Vorfeld der Riegel vorgeschoben werden.

Tonnenweise Spargel

Die Spargelsaison ist in vollem Gange, in diesem Jahr besonders früh. Der Martinshof in Steinfeld passt sich Veränderungen an, setzt aber auch eigene Akzente. Warum sein Spargel sich geschmacklich von anderen abhebt.

Sexualdelikte nehmen ab

„Sexualstraftaten verdreifacht: Abschiebungen sind Frauenschutz.“ Das ist ein AfD-Post bei Facebook eines Stadtrats- und Kreistagsmitglied der Partei von Ende März. Doch wie so oft hat das Eine nichts mit dem Anderen zu tun.

Notbeleuchtung für Mundohalle

Nahezu 30 Jahre nach ihrer Einweihung muss die Mundohalle mit einer Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet werden. Und zwar in allen Räumen, damit die Besucher der Halle bei Stromausfall den Weg zu den Ausgangstüren finden können.

Pilotprojekt zum Schutz vor Starkregen

Als einer der ersten Landkreise in Deutschland testet der Kreis in der Verbandsgemeinde Jockgrim eine neue Computersoftware zum Schutz vor Starkregen und Überflutungen.