Die Landauer Jugendförderung und der Verein Lebensmission Haiti laden zu einem Ferien-Workshop mit Upcycling-Projekt am Mittwoch, 26. Oktober, 9.30 bis 12 Uhr im Haus der Jugend in der Waffenstaße 5. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können Landauer Schüler bei dem Projekt erfahren, wie Kinder in Haiti leben und der Schulbesuch aussieht. Dazu wird mit vorher eingesammelten Materialien ein Spielzeugauto gebaut. Denn: Auch viele Kinder in dem Karibikstaat, die sich keine Spielsachen kaufen können, basteln sich selbst welche. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder von sechs bis zehn Jahren. Mitzubringen sind jegliche Materialien, die sich eignen, um ein Auto zu bauen, zum Beispiel leere Putzmittelflaschen, PET-Flaschen oder Tetra-Packs, Schraubverschlüsse, Kronkorken, Schnüre, Schrauben, Nägel oder Gummibänder. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldungen sind über das Online-Anmeldeportal der Jugendförderung www.landau.feripro.de möglich.