Der Verein „Leben im Dorf“ lädt für Samstag ab 19 Uhr zu einem Konzert mit der Brass-Connection, der Bigband der Stadtkapelle Landau, auf den Dorfplatz in Böchingen ein. Unter dem Motto „Von Glenn Miller bis Queen“ bietet die Brass-Connection unter der Leitung von Andreas Otto Grimminger ein abwechslungsreiches Spektrum mit traditionellem Swing und moderner Bigband-Musik bis hin zu Welthits aus Rock und Pop. Ergänzt wird das Repertoire durch eigene Bearbeitungen des Bandleaders. Der Auftritt in Böchingen ist auch ein Heimspiel für die im Ort lebende Sängerin Sabrina Syring, die zusammen mit Frank Schimpf den gesanglichen Part übernimmt. Einlass mit Bewirtung ist bereits ab 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter http://pfalzshow.de, unter Telefon 06346 6979910 sowie bei der Bäckerei Scheurich in Böchingen für zwölf Euro oder an der Abendkasse für 14 Euro.

Die Zufahrt zum Dorfplatz ist ab 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Parkmöglichkeiten befinden sich am Friedhof und am Museum in der Prinz-Eugen-Straße. Wegen der Sperrung können die Bushaltestellen Übel und Sparkasse der Palatina-Bus-Linie 500 von 17 bis 22 Uhr nicht angefahren werden. Ersatzhaltestelle ist Gleisweiler ABZ, wie Palatina Bus mitteilt.