Zuschüsse in Höhe von mehr als 200.000 Euro stehen für Projekte in der Region bereit. Die Zuschüsse stammen aus Fördertöpfen der EU und des Landes und werden über das Leader-Programm an die Verantwortlichen verteilt. Voraussetzung ist, dass Privatpersonen, Vereinen und öffentliche Institutionen ihre Vorschläge bei der Lokale Aktionsgruppe (Lag) Pfälzerwald plus einreichen, welche unter anderem in den Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern tätig ist. Die Vorhaben müssen zu „Mehr Leben und erleben“ in der Region beitragen. Sie sollten unter anderem zum Ziel haben, die Natur- und Kulturlandschaft aufzuwerten, die Dörfer strukturell zu stärken und das Gemeinschaftsleben wertzuschätzen. Die Steckbriefe sollten bis zum 15. Juli eingereicht werden. Ende September werden die förderfähigen Vorhaben ausgewählt. Infos gibt es online unter www.pfaelzerwaldplus.de. Fragen beantworten auch Monika Satory und Ute Weisbrod-Mohr unter Telefon 06331 809343 oder 809309 beziehungsweise per E-Mail an kontakt@pfaelzerwaldplus.de.