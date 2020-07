Das Autobahnamt des Landesbetriebs Mobilität repariert zwischen dem 4. und dem 6. August mehrere Fahrbahnschäden an der A 65 im Bereich von Anschlussstellen. Dabei kann es Verkehrsbehinderungen geben, weil Sperrungen nötig werden. Deshalb wird abends und nachts gearbeitet. Am Dienstag, 4. August, wird zwischen 20 Uhr und 6 Uhr am Mittwoch an der Anschlussstelle Landau-Nord gearbeitet. Dort wird die Zufahrt von der B 10 zur Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Eine Umleitung über Dammheim wird ausgeschildert.

Am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. August, werden zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe halbseitige Fahrbahnreparaturen ausgeführt. Gearbeitet wird ebenfalls von 20 Uhr bis gegen 6 Uhr. Der Verkehr kann aber einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Nach LBM-Angaben werden Schlaglöcher und Verdrückungen mit Gussasphalt saniert.